"Ростов скорбит вместе с вами": В память о погибших в Казани ростовчане несут охапки цветов, свечи и мягкие игрушки

Сотни ростовчан приходят, чтобы выразить свою скорбь. Фото: ПОПОВА Екатерина

Трагедия в Казани не оставила никого равнодушным. Шок от произошедшего в местной гимназии, где 19-летний выпускник открыл огонь по детям и учителям, просто не укладывается в голове. В результате ЧП, погибли девять человек, есть и те, кто в тяжелом состоянии находится в реанимации. О выживших - молятся, о погибших - соболезнуют.

Из свечей составили слово "помним". Фото: ПОПОВА Екатерина

Уже буквально через несколько часов после громкого преступления сотни людей пришли ко входу в главный городской парк имени Горького Ростова-на-Дону, чтобы выразить свое отношение к произошедшему.

- Мы все очень скорбим. Конечно, такое в наше время не должно быть, но что поделать. Нам до слез обидно, что такое случилось с детьми, - рассказал Алексанрд Ким.

Повсюду охапки цветов, свечи из которых составили слово "Помним...". А надпись "11.05.2021 Казань. Ростов-на-Дону скорбит вместе с вами..." болью проходит сквозь сердце. Пламя свечи возвращает к тому, что многих уже не вернуть...

- Мемориал мы организовали около трех часов дня, - рассказала Виолетта Ясько из отдела по делам молодежи Ростова-на-Дону. - В 17:00 прошла панихида. На нее пришли школьники, студенты, сотрудники администрации города Ростова-на-Дону и все, кто работает поблизости.

У входа в главный парк города - стихийный мемориал. Фото: ПОПОВА Екатерина

Говорят, многие, кто проходил мимо, уходили за цветами и возвращались обратно с гвоздиками, перевязанными траурной лентой. Кто-то из малышей принес плюшевого мишку - трогательного панду с грустными глазами...

- Дети - это самое дорогое, что есть у родителей, - сквозь слезы прошептала ростовчанка Нина Бабицкая.

Напомним, по предварительным данным, 19-летний стрелок в конце апреля был отчислен за долги из колледжа. А за несколько дней до трагедии создал телеграм-канал, где предупредил о готовящемся преступлении.

В Республике Татарстан 12 мая объявлено днем траура.

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