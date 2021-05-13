Сколько зарабатывают главные судьи Ростовской области

Некоторых можно считать богатыми людьми.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ежегодно государственные служащие обязаны подавать декларации о своем заработке за предыдущие 12 месяцев. Накануне, 12 мая, очередь дошла до судей Ростовского областного суда. Документы с указанием их доходов и имущества опубликованы на сайте ведомства. Из них становится понятно, что чиновники зарабатывают в месяц от 160 до 420 тысяч рублей.
Так, самый прибыльный год оказался у председателя суда, коим является Елена Золотарева. За прошлые 12 месяцев она заработала 5,1 миллиона рублей. В собственности у чиновницы также есть квартира в 75 квадратных метров и гараж. Вот только ни одного автомобиля на Золотареву не зарегистрировано.
Елена Золотарева. Фото: правительство РО
На втором месте по сумме заработка - заместитель председателя Ростовского областного суда Геннадий Проданов. За 2020 год он отчитался о доходах в 3,6 миллиона рублей. Он также владеет половиной квартиры в 92 квадратных метров.
Геннадий Проданов. Фото: сайт "Судьи РФ"
На третьем месте по сумме доходов - председатель судебной коллегии Максим Донченко. В документах сказано, что за прошлый год он заработал 3,5 миллиона рублей. В собственности у него небольшая квартира, жилой дом и земельный участок более 300 квадратных метров. Донченко передвигается на автомобиле "Субару Форестер". Цена на новые модели такой машины начинается от 2,3 миллиона рублей.
Максим Донченко. Фото: сайт "Судьи РФ"
Наименьший заработок показал судья Андрей Вервекин. За год он получил чуть более 2 миллионов рублей. Зато в собственности у него советский мотоцикл ЯВА-350 - настоящий раритет по современным меркам.
Мотоцикл ЯВА-350. Фото: официальный сайт JAWA
По данным Ростовстата, в прошлом году средняя заработная плата по Ростовской области составила 35 562 рублей. Специалисты зафиксировали небольшой рост на 5,3 процента в сравнении с 2019-ым.
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