Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 17:10

Сколько зарабатывают главные судьи Ростовской области

Чиновники, которые определяют судьбы донских жителей, имеют очень высокие доходы
Дадаян ДавидДадаян Давид
КомментироватьОставить комментарий(0)
Некоторых можно считать богатыми людьми.

Некоторых можно считать богатыми людьми.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно государственные служащие обязаны подавать декларации о своем заработке за предыдущие 12 месяцев. Накануне, 12 мая, очередь дошла до судей Ростовского областного суда. Документы с указанием их доходов и имущества опубликованы на сайте ведомства. Из них становится понятно, что чиновники зарабатывают в месяц от 160 до 420 тысяч рублей.

Так, самый прибыльный год оказался у председателя суда, коим является Елена Золотарева. За прошлые 12 месяцев она заработала 5,1 миллиона рублей. В собственности у чиновницы также есть квартира в 75 квадратных метров и гараж. Вот только ни одного автомобиля на Золотареву не зарегистрировано.

Елена Золотарева. Фото: правительство РО

На втором месте по сумме заработка - заместитель председателя Ростовского областного суда Геннадий Проданов. За 2020 год он отчитался о доходах в 3,6 миллиона рублей. Он также владеет половиной квартиры в 92 квадратных метров.

Геннадий Проданов. Фото: сайт "Судьи РФ"

На третьем месте по сумме доходов - председатель судебной коллегии Максим Донченко. В документах сказано, что за прошлый год он заработал 3,5 миллиона рублей. В собственности у него небольшая квартира, жилой дом и земельный участок более 300 квадратных метров. Донченко передвигается на автомобиле "Субару Форестер". Цена на новые модели такой машины начинается от 2,3 миллиона рублей.

Максим Донченко. Фото: сайт "Судьи РФ"

Наименьший заработок показал судья Андрей Вервекин. За год он получил чуть более 2 миллионов рублей. Зато в собственности у него советский мотоцикл ЯВА-350 - настоящий раритет по современным меркам.

Мотоцикл ЯВА-350. Фото: официальный сайт JAWA

По данным Ростовстата, в прошлом году средняя заработная плата по Ростовской области составила 35 562 рублей. Специалисты зафиксировали небольшой рост на 5,3 процента в сравнении с 2019-ым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть ли будущее у электрических самокатов в Ростове

Нужно ли делать под них выделенные дорожки или законодательно ограничивать скорость (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ