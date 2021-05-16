Валерий Карпин: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку»

Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 16 мая на главном стадионе донской столицы состоялся матч между "Ростовом" и "Краснодаром". Игра закончилась обидным поражением нашей команды со счетом 1:3. Игроки не смогли переломить ход встречи, хотя бились достойно. После финального свистка на тему встречи высказался главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

В первую очередь наставник "желто-синих" прокомментировал свое удаление.

- Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра почему он меня удалил, - сказал Карпин.

Игрой своей команды тренер остался доволен. По крайней мере, футболисты выглядели лучше, чем в предыдущим матче против "Урала".

- В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше. Сезоном неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры – есть над чем работать, - добавил Карпин.

Он также признался, что хотел бы продолжить работать с тем составом, который есть сейчас.

- Если не случится ничего сверхъестественного, продолжим с теми жи игроками. Понятно, при этом будут какие-то изменения. Али Соу остается, - подытожил тренер.

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