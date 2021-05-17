Последний звонок в Ростове-на-Дону 2021: когда и как пройдут линейки

Линейки пройдут на свежем воздухе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Последний звонок в Ростове-на-Дону 2021 «прозвенит» в более чем ста школах. «КП» выяснила, в каком формате и какого числа пройдут линейки.

В донском правительстве сообщили, что в этом году все школы проведут мероприятия в офлайн-режиме. Линейки состоятся на свежем воздухе, с соблюдением всех санитарных норм.

- Все последние звонки должны пройти до 24 мая. Конкретные даты школы выбирают сами, - прокомментировала замначальника отдела информационного обеспечения деятельности органов власти Ольга Трошкина.

Пускать ли на линейки гостей, определит также руководство школ. При этом, как сообщили в правительстве, все решения должны соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора.

Праздник выпускниками может испортить погода. С 18 мая в Ростове-на-Дону почти всю неделю будут идти затяжные дожди. Ясную погоду синоптики прогнозируют только 20 и 22 мая. Столбик термометра может достигать плюс 14 — 26 градусов.

Напомним, в 2020 году последний звонок прошел в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса линейки и концерты отменили, а вместо них прошел марафон поздравлений от учителей и выпускников.

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