На Ростов надвигаются проливные дожди

Придется снова доставать непромокаемую обувь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ростов-на-Дону снова надвигаются проливные дожди. Местные синоптики предупреждают о предстоящих осадках и снижении температуры воздуха. По данным специалистов, погода резко испортится уже с 18 мая.

Завтра, в понедельник, все еще будет светить сильное южное солнце, воздух прогреется до 26 градусов. Однако уже на следующей день пойдет дождь. С самого утра жителей Ростова потревожат осадки, столбики термометров покажут всего 20 градусов. Скорость ветра останется в пределах нормы - 3 метра в секунду.

Такая же ситуация сохранится и на следующий день, среду. В остальные будни небо будет затянуто тучами, но осадков уже не предвидится.

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