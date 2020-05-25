Последний звонок в Ростове-на-Дону в режиме самоизоляции 2020: рассказываем, как отметят окончание школы

Последний звонок в Ростове-на-Дону в режиме самоизоляции 2020: школьники впервые отмечают окончание обучения в режиме онлайн. Одиннадцатиклассники этого года остались без торжественных линеек в привычном формате, концертов, на которых бы дети, педагоги и родители смогли бы обменяться поздравлениями, теплыми пожеланиями и красочными букетами.

Из-за пандемии коронавируса в Ростовской области не увидят на улицах «белых бантиков» - девочек в школьных формах, мальчиков в костюмах с лентами «Выпускник». В этом году на Дону со школой попрощаются 57 тысяч учеников 9-х и 11-х классов.

- Смысл последнего звонка – это подумать о том, как прошли годы и этот важный этап в жизни, - говорит заместитель начальника Управления образования Ростова- на-Дону Андрей Барашев. - Многие школы в этот день готовят целые программы на тот день, организуют праздник в режиме онлайн. На образовательных платформах и в интернет-сети будут собирать выпускников. Администрация города готовит общее поздравления от главы города Алексея Логвиненко. Праздничная атмосфера она сохраняется. Флешмобов в связи с последним звонком много. Мы за 2 месяца привыкли к самым разным флешмобам.

ОТМЕЧАЕМ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Все выпускники страны в понедельник, 25 мая, могут поучаствовать в акции Министерства просвещения России «Последний звонок-2020» Так, начиная с 10 часов по московскому времени, выпускников, присоединившихся к ней на странице Министрества в соцсети «Вконтакте», ребят ждет марафон поздравлений от педагогов и учащихся из всех регионов России. В прямом эфире выпускников поздравят знаменитости, которые поделятся со зрителями воспоминаниями о годах в школах.

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Instagram, которые окончили школу в 2020 году, получат виртуальные праздничные маски, открытки и значки.

Выпускники смогут поблагодарить любимых педагогов во всех соцсетях в видеороликах под хештегом #СпасибоУчителям. Участники флешмоба #МойКласс2020 создадут онлайн-виньетку класса, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хештегом. А в социальной сети TikTok пользователям предложили записать ролики в популярном формате «Переодевание» под хештегом #КпраздникуГотов. Таким образом, мальчишки и девчонки могут показать себя в праздничных школьных нарядах.

РОСТОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ОТМЕТЯТ ПРАЗДНИК ПОЗЖЕ

В Ростове-на-Дону праздник последнего звонка пройдет позже. Выпускники и их родители смогут увидеть и поучаствовать в праздничных линейках в режиме онлайн с 9:00 в субботу, 30 мая.

Торжественная часть начнется с обращения главы администрации города Алексея Логвиненко. Он поздравит выпускников и педагогов, поблагодарит их за проявленное в ходе дистанционного обучения терпение. Глава ростовой администрации обратится ко вчерашним школьникам с напутственным словом накануне сдачи экзаменов.

После Алексея Логвинеко слово будет передано классным руководителям выпускников, их первым учителям и наставникам.

Стоит отметить, что на территории региона в день проведения последних звонков 30 мая будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Жители области не смогут купить спиртное также 1 июня в Международный день защиты детей.

Слушайте в понедельник, 25 мая, на радио "Комсомольская-правда-Ростов" на 89,8FM в 17:03 выпуск о последних звонках.

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