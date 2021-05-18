Бесплатная чистка зубов превратилась в кредит на 140 тысяч: стоматология загнала пенсионера в кабалу

Пенсионеру позвонили из стоматологии и предложили бесплатно сделать снимок и чистку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце марта 66-летний Валерий Иванович приехал в Ростов и родного города. Он давно хотел подлечить зубы, а тут позвонили из стоматологии и предложили бесплатное обследование. Но желание сэкономить обернулось для пенсионера настоящей бедой. Прямо в клинике на него оформили кредит на 140 тысяч рублей.

НЕ ХОТЕЛ, НО ВСЕ ПОДПИСАЛ

25 марта Валерий Иванович выходил из стоматологии, куда пришел за снимком. Медики в той клинике сделать его не смогли — сказали, что случай сложный. Решение проблемы пришло в тот момент, когда пенсионер спускался по лестнице к выходу.

— Мне позвонили из другой стоматологии. Говорят — сделаем вам снимок, да и обследуем бесплатно. Стоматология в центре города. Ну я согласился и в тот же день туда поехал, — вспоминает пенсионер.

Кроме снимка счастливому клиенту сделали чистку зубов. За процедурой последовала такая же безвозмездная консультация врача. Затянулась беседа на полтора часа.

— Он мне предложил сделать протез. Говорит, удобнее так — и снимок, и протез в одном месте. Стоит 140 тысяч рублей, можно оформить кредит. Но я не хотел. Мне это не по карману, да и кредитов я никогда не брал, - признался пациент.

Когда мужчина отказался, к беседе подключились заведующая, а потом и экономист клиники. Более трех (!) часов они уговаривали клиента заключить договор, подписать документы.

— И я подписал. Вот говорю им, что мне это не нужно, а сам подписываю. Не знаю, как так вышло. Видимо, очень устал, — недоумевает Валерий Иванович.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПСЕВДОМЕДИКОВ

Специалист по медицинскому праву Алексей Пешков говорит, что универсального способа защититься от такой обдираловки не существует. Не обладая медицинскими знаниями, человек может согласиться даже на бесполезную, дорогостоящую процедуру.

Тем не менее обезопасить себя можно и нужно. Главный совет собеседника — никогда не соглашаться на бесплатные обследования и процедуры. Нужно серьезно подойти и к выбору клиники.

— Минздравом России определен перечень сведений, которые медорганизации должны размещать на своем сайте: от лицензии до отзывов. Если вы уже пришли в клинику, получить документы можно на стойке регистрации. Кроме того, вы подписываете «Информированное добровольное согласие». Если вам не предложили подписать такой документ, можно смело уходить из этой клиники, — комментирует Алексей Пешков.

Если вас уже обследовали и посоветовали процедуру, торопиться не нужно. Лучше еще раз все обдумать, ознакомиться с отзывами. Эксперт напоминает — вы можете не подписывать документ сразу, а забрать его домой и внимательно ознакомиться.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ВЗЯЛ КРЕДИТ

Если документ уже подписан, есть маленькая возможность расторгнуть его до суда. Алексей Пешков поясняет, что договор заключается не с самой клиникой, а банком — именно туда и стоит обратиться в первую очередь.

— Нужно написать заявление на имя руководителя банка, попросить расторгнуть договор. Объяснить, что вы не отдавали себе отчет в своих действиях. Рассказать, что вы пенсионер, вам сложно оплачивать кредит, — говорит специалист по медицинскому праву.

Если банк не пошел на встречу, расторгнуть договор можно только через суд. Суд будет рассматривать все обстоятельства.

— Лучший выход — справка от психиатра. С ее помощью можно документально подтвердить, например, что человек берет много кредитов и не может отвечать за свои поступки. Нужно также предоставить справку о доходах, чтобы представители банка понимали, что у пожилого человека единственный источник дохода — пенсия, - продолжает Алексей Михайлович.

Человек может также пожаловаться в Росздравнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру. Возможно, клиника и банк просто не захотят связываться с таким активным и настойчивым клиентом.

— Судебная практика по таким делам неоднозначная. Человек сам подписал договор. Сложно доказать, что он сделал это под чьим-то влиянием. Поэтому не нужно сразу подписывать какие-либо документы. Внимательно изучите его текст, в том числе и то, что написано мелким шрифтом, — советует Алексей Пешков.

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