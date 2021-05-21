Новости Ростова-на-Дону на 21 мая 2021: чиновников заподозрили в продаже муниципальной квартиры за два миллиона

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 21 мая 2021 — подборка главных события города и области. «КП» рассказывает, что произошло за сутки.

Возбуждено уголовное дело в отношении замдиректора и ведущего инженера жилищного отдела управления ЖКХ Ленинского района. По версии следователей, замдиректора получила взятку от двух ростовчан. Два миллиона они передали чиновнику через ведущего инженера. За вознаграждение замдиректора ведомства собирала передать им в собственность муниципальную квартиру.

На проспекте Стачки столкнулось пять иномарок. Водитель Audi A7 врезался в Renault Megane. От удара иномарку отбросило на Renault Kangoo, которая в свою очередь столкнулась с Skoda Octavia и Renault Kaptur. В результате происшествия никто не пострадал.

Директора ростовских школ отчитались о доходах. Одна из самых обеспеченных — директор школы № 7 Алла Лисовская. За год она заработала 4,7 миллиона рублей. Она также владеет двумя квартирами.

Грунтовыми водами затопило пешеходный переход в створе моста на проспекте Ворошиловском. Как пояснили в администрации, подтопление произошло, поскольку в Дону поднялся уровень воды. Сотрудники ГО и ЧС начали откачивать воду в переходе.

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