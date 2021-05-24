Что известно о восьмикласснике, совратившем ребенка на детской площадке в Ростове

На ростовской детской площадке ребенок подвергся истязательству Фото: Александр БУЛУТ

В донской столице третьеклассник стал жертвой сексуального преступления. По словам источника издания, ученик восьмого класса одной из городских школ заприметил на детской площадке девятилетнего мальчика.

ПРОИЗОШЛО ЧТО-ТО ПЛОХОЕ

По предварительным данным, перед этим 15-летний подросток посмотрел дома видео для взрослых. После чего, уже на улице, в голове у ученика созрел жуткий план. Якобы подросток решил удовлетворить свое нездоровые сексуальные потребности с помощью маленького мальчика. На улице уже смеркалось, а на всегда достаточно оживленной улице почему-то было пустынно. Подросток подошел к мальчику, и воплотил свои гнусные помыслы в жизнь.

После случившегося третьеклассник сразу же рассказал обо всем матери. Правда, говорит источник издания в правоохранительных органах региона, ребенок не осознал до конца, что именно с ним делали. Единственное, что понял мальчик, что происходило что-то очень плохое. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас он под домашним арестом.

ПРОБЛЕМ С ПОВЕДЕНИЕМ НЕ БЫЛО

В школе, которой учится восьмиклассник, уже знают о том, в чем подозревают ученика. По словам источника издания, педагоги в шоке. Никто из них не мог представить, что с виду самый обычный подросток способен на такое.

Особых проблем с поведением у юноши не было. Он не унижал и не оскорблял учителей, одноклассников. Никогда не был изгоем. Парнишка даже встречался с девочкой-погодкой.

Правда, школьного психолога подросток все же посещал несколько лет назад. Но это было связано с проблемами в успеваемости. Совершенно неожиданно он скатился на двойки и тройки. Через год ситуация с оценками выровнялась, и общение со специалистом закончилось.

ОТЕЦ НЕ ВЕРИТ В ТО, ЧТО СЫН НА ТАКОЕ СПОСОБЕН

Также был еще один момент. В шестом классе ученика поймали за курением. Отца в известность поставили сразу же. После серьезного разговора дома за сигареты ребенок больше не брался.

Известно, что мама мальчика умерла десять лет назад. А отец за эти годы больше не встретил женщину для жизни. Также у мужчины были проблемы с работой: он состоит на учете в центре занятости. Кстати, отец злоумышленника категорически отказывается верить, что сын совратил маленького мальчика.

Несмотря на все эти нюансы, семья считалась благополучной. Сейчас на подростка завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если материалы дойдут до суда, то подростку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Помощь нужна всем"

- Сложно дать какую-либо точную оценку случившемуся. Но с уверенностью скажу, что мальчика побудило к этому не только видео для взрослых, а некое событие которое, скорее всего, умалчивается, - рассказала ростовский психолог Карине Арустамян, - так как насильственные действия - это всегда история про подавленную злость и гнев. Сексуальное действие - это тоже достаточно агрессивный процесс. Осмелюсь предположить, что у подростка могли сложиться тяжелые отношения с отцом: возможно, их или совсем нет, или он чувствовал безразличие к себе. А вот девятилетнему мальчику, который, к сожалению, стал жертвой такого насилия, необходимо, как и его родителям, посещение психотерапевта, ведь это травмирующее событие влияет и на дальнейшее воспитание ребенка. У взрослых из страха и переживаний может включаться гиперопека, либо они, напротив, могут отстраниться из-за незнания как быть и жить с тем, что произошло. А ребенку необходима их помощь в том, чтобы разобраться со случившимся, получить поддержку и тепло, чтобы пережить эту ситуацию и дальше жить своей жизнью.

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