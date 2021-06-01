"Дело в погоде": Ростов признан самым общительным городом России

Ростовчанам легко заводить новые знакомства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону снова возглавил всероссийский рейтинг, но в этот раз повод положительный - эксперты признали, что в донской столице живут самые общительные люди. К такому выводу пришли в исследовательском агентстве "Zoom market".

Данные были получены путем масштабного социологического исследования. Опрос проводился в 23 городах России. Всего в нем участвовало более 2,7 тысячи человек. Людям задавали пять основных вопросов: вам сложно заговорить с незнакомым человеком? Легко ли вы завязываете новые знакомства? У вас широкий круг общения? Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых? Вы можете назвать себя общительным человеком?

Ответы большинства жителей Ростова говорили о том, что им легко начинать диалог с незнакомыми людьми. Кроме того, у дончан широкий круг общения и многие предпочитают проводить свободное время в больших компаниях. Сразу после Ростова, на удивление, идет Иваново, затем Краснодар, Брянск и Севастополь.

КЛИМАТ И КАВКАЗСКИЙ КОЛОРИТ

Ростовский психолог Полина Шаповалова прокомментировала столь высокое положение донской столицы в рейтинге самых общительных городов. По ее словам, ученые давно отметили факт того, что на юге люди более эмоциональны, открыты и общительны.

- В северных широтах сам уклад жизни другой из-за погодных условий. Люди реже выходят на улицу, меньше общаются. Это формирует соответствующий характер, - говорит специалист.

Полина Шаповалова добавила, что ростовчане, наоборот, часто гуляют в парках, сидят в кафе и ресторанах. Именно поэтому в первую пятерку самых общительных городов попал также Краснодар и Севастополь.

- На статистику мог повлиять и факт того, что Ростов - многонациональный город. У нас много представителей кавказских народностей, которые известны широтой души и эмоциональностью, - говорит Шаповалова.

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