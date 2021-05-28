Парад открытых капотов: почему транспорт в Ростове в жару начинает кипеть

В жару некоторые малоразмерные автобусы уже начинают кипеть. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Как только на улице температура становится выше 25 градусов, во многих городах страны, в том числе и в Ростове-на-Дону, можно наблюдать удивительное явление - парад открытых капотов у общественного транспорта. А в 30-ти градусную жару некоторые малоразмерные автобусы уже начинают кипеть.

- Видишь такое чудо на дороге и сразу вспоминаешь "тугие", "пучеглазые" неудобные автобусы из девяностых, - говорит один из читателей "КП-Ростов-на-Дону", который дозвонился в редакцию.

"НЕ ХОЧУ ЗАСТРЯТЬ НА ДОРОГЕ"

Вечер. Час пик. На остановке общественного транспорта полно людей. К ним медленно подъезжает малогабаритный автобус марки "ПАЗ". Капот задран. Радиатор охлаждения вмиг обдает жаром всех окружающих.

- Простите, у вас капот открыт, вы наверное забыли его закрыть? - сочувственно спрашивает один из ростовчан у водителя.

И таких вопросов - раз по десять за день, не меньше. А иногда бывает пассажиры прямо с остановки машут руками: мол, капот закрыть забыл.

- Это мы не забываем, просто мотор начинает закипать в жару, - неохотно отвечает водитель одного из автобусов. - Мы в пробках стоим - "газ-тормоз". Еще и салон полный людей. Не откроешь капот, можно поломаться. Я уже закипал посреди города. Все нетерпеливые гудят, а ты сидишь в "луже" тосола. Не очень приятное занятие, поэтому уже не рискую: задираю капот.

Водители говорят, чтопо-другому нелльзя. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ТАК ПОЧЕМУ КИПЯТ?

Вот и выходит, что иногда обдуть двигатель встречным воздухом единственное решение, которое может спасти от перегрева. Причем, похоже, только в малоразмерных автобусах есть такая проблема. Автобусы по-крупнее, спокойно передвигаются и не греются. Скорее всего проблемы с перегревом свойственны только определенным моделям общественного транспорта.

На часах два часа дня. На приборной панели датчик температуры двигателя замер на отметке в 85 градусов. Это нормальная рабочая температура. Значит, все системы охлаждения работают. Если бы не одно но.

Как говорят водители, стрелка может в определенный момент начать подниматься, и, если проморгать этот момент и не заглушить машину, то можно испортить двигатель. А это ремонт на десятки тысяч рублей.

- На приборке солнце отсвечивает, тут за дорогой надо следить так еще и на температуру поглядывать, - рассказывает еще один работник общественного транспорта. - Естественно, это напрягает, поэтому открываем капот, чтобы уже не переживать.

Такую картину можно встретить на городских улицах. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ДВИГАТЕЛИ НАРУЖУ

Бывалые водители говорят, что некоторые "ПАЗики" греются из-за своей особенной конструкции. Радиатор охлаждения не обдувается должным образом при движении. Решетка радиатора узкая, туда поступает мало воздуха, поэтому охлаждение не эффектно. Кроме как задрать капот другого, более простого варианта, остудить мотор нет.

В городских АТП о проблеме знают, но дорабатывать конструктивные нюансы не спешат.

- Вот вы сейчас напишете и нас начнут заставлять закрывать капоты, а проблему не решат, - с опаской объясняет корреспонденту водитель "жаркого автобуса". - С другой стороны, ну закроем мы все как положено, половина автобусов встанет на дорогах, их потом чинить, буксировать. Кому это нужно?

Надо сказать, что открытые подкапотные пространства автобусов не мешают движению на дороге, но эстетику городского пространства, по мнению ростовчан, явно портят.

Получить оперативный комментарий на вопрос "что делать" в ростовском Департаменте транспорта не удалось. Но известно, что его специалисты на днях начали проверку технического состояния автобусов, троллейбусов и маршруток после того, как за последние две недели сгорели два автобуса - оба на проспекте Стачки.

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- По ходу движения возникло задымление в задней части автобуса. Предположительно - замыкание в электропитании, - рассказали в городском Департаменте транспорта. - Газовое оборудование находилось в исправном состоянии. Водитель остановил автобус и высадил пассажиров.

В ведомстве добавили, что автобусу чуть больше двух лет (подробности)