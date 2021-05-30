Новости Ростова-на-Дону на 30 мая 2021: западную хорду хотят сделать дублером улицы Малиновского

Строительство обхода оценили в 30 миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости Ростова-на-Дону на 30 мая 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Западную хорду планируют сделать дублером улицы Малиновского. Как рассказали в областном Минтрансе, западный обход будет начинаться на 9-м километре трассы «Ростов-Таганрог» и пройдет параллельно Левенцовскому району, над улицей Пескова, через реку Мертвый Донец, потом — вдоль Кумженской рощи с переходом обратно в районе пересечения Портовой и Всесоюзной. Завершится выходом на мост через Дон. В настоящее время создается проект западного обхода — его строительство оценивают в 30 миллиардов рублей.

Ростовчанку подозревают в издевательствах над дочерью. По словам очевидцев, женщина схватила девочку за руку и протащила по асфальту. В итоге ребенок получил ссадины и был доставлен в больницу. С самой горе-матерью сейчас разбираются полицейские.

Жительница Сальска обманула женщину из Санкт-Петербурга, пообещав продать ей котенка со скидкой. Дончанка предложила петербурженке кота породы «Сервал» за 32 тысячи. Они договорились встретиться в Москве для передачи животного. Однако когда покупательница перевела деньги, продавец перестала выходить на связь. Псевдо-заводчицу задержали.

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