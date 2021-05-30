Семиклассницу из Ростовской области подтолкнули к самоубийству

В Ростовской области произошла страшная трагедия. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в Волгодонске нашли мертвой 14-летнюю девочку. Как выяснилось, семиклассница решила по собственной воле уйти из жизни.

Девочка не оставила предсмертной записки. О ребенке известно, что она росла в любящей полной благополучной семье. Дочь была окружена любовью родителей. Конфликтов в школе тоже не было, как и особых проблем с учебой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас выясняются все детали трагедии, а также разыскивается человек, который мог подтолкнуть ребенка к такому шагу.

В Ростовской области за последнее время это уже не первый подобный случай. Так, в одной из школ области девочка свел счеты с жизнью. Спустя меньше месяца мальчик из той же школы пытался повторить ее поступок. К счастью, ребенок остался жив.

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