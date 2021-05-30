"Перед избиением дочери пила три дня подряд": мать, таскавшую кроху по асфальту, отпустили после суда в Ростове-на-Дону

В суд женщина приехала со своим другом. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

В донской столице 38-летняя мать-одиночка попала под пристальное внимание опеки и полиции после того, как среди бела дня на глазах у соседей и прохожих протащила четырехлетнюю дочь по асфальту.

При этом малышка лежала животом на земле и отчаянно плакала, пока ростовчанка изо всех сил тянула ее за собой. О том, что происходит на улице Козлова, соседи матери и ребенка рассказали полиции.

Реакция оперативников была быстрой. Уже через полчаса они были в квартире у горе-мамаши. Ребенка у нее сразу же забрали и передали врачам, а саму женщину отправили в суд.

Туда она приехала не одна, а с другом. Именно с ним, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, женщина пила без передышки три дня подряд. При этом, по словам собеседника издания, всю дорогу до суда горе-мамаша плакала и причитала, твердив, что боится, раскаивается и очень не хочет в тюрьму.

РАЗРЫДАЛАСЬ ИЗ-ЗА СТРАХА ПЕРЕД ТЮРЬМОЙ

Впрочем, туда ее никто и не отправил. Судья вынес решение, что женщина виновата в хулиганстве. Теперь ей предстоит выплатить штраф, сумма которого в рамках данной административной статьи колеблется от 500 до полутора тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по факту случившегося сейчас идет проверка.

- В настоящее время полицейские проводят проверку. Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы и сотрудникам опеки для принятия дальнейшего решения, - прокомментировали в ведомстве.

Не исключено, что после проверки ростовчанку лишат родительских прав.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что мать объяснила жестокое обращение с дочерью тем, что хотела наказать ребенка за сломанный телефон.

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