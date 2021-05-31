Море, солнце и никакого футбола: как игроки "Ростова" проводят отпуск

ФК "Ростов". Фото: соц. сети клуба

В конце мая, после завершения сезона 2020/2021 российского чемпионата по футболу, донской клуб "Ростов" отправился в отпуск. Игроки разъехались по родным странам, и после долгой паузы вновь встретили своих близких. Одни отмечают долгожданный отдых в дорогих отелях жарких стран, другие предпочитают уединение в компании родных людей.

Защитник донской команды Максим Осипенко вместе с женой отправились на Мальдивы. Футболист опубликовал совместное фото с супругой на фоне величественных гор островного государства.

Максим Осипенко со своей супругой. Фото: ФК "Ростов"

Молодой полузащитник Данил Глебов со своей новоиспеченной семьей решил скромно провести отпуск и увез жену с ребенком в Анапу. Игрок публикует милые фотографии со своей дочкой, которой только недавно исполнился годик.

Данил Глебов. Фото: ФК "Ростов"

По настоящему роскошно отдыхает вратарь "желто-синих", бессменный лидер команды Сергей Песьков. Вместе с женой и двумя детьми он уехал, как и чета Осипенко, на Мальдивы. Его супруга Ксения часто выкладывает шикарные фотографии, показывая подписчикам кристально-чистый берег океана. Однако перед отдыхом, что называется "все включено", он посетил святые места России. Спортсмен выложил фотографию из Храма Архангела Михаила, что в село Михайловское, Алтайский край.

Сергей Песьяков. Фото: ФК "Ростов"

19-летний полузащитник "Ростова" Армин Гигович уехал в родную Норвегию, где, пользуясь дарами редкого солнца, организовал курорт прямо дома. Парень вместе с семьей купается в бассейне и наслаждается традиционной кулинарией.

Армин Гигович. Фото: ФК "Ростов"

Совсем скромно отдыхает Роман Тугарев. Он со своей девушкой уехал в Таганрог, а затем отправился в Москву.

Роман Тугарев. Фото: ФК "Ростов"

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