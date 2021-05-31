Звезда "Ростова" Норманн на свой день рождения подарил маме шикарное авто

25-летний игрок сборной Норвегии и ФК "Ростов" Матиас Норманн. Фото: ФК "Ростов"

Игрок ФК "Ростов" Матиас Норманн на свой день рождения сделал ценный подарок своей маме Монике. 25-летний футболист подарил ей шикарный автомобиль "Ауди". Внимательные подписчики заметили, что это одна из последних моделей, стоимость которой начинается от 6 миллионов рублей. Видео с сюрпризом игрок опубликовал в своем инстаграме.

На ролике женщину ведут с завязанными глазами по подземной парковке. Вскоре родственники ставят ее перед новеньким авто ярко-синего цвета. Ее сын, известный футболист Матиас Норманн просит открыть глаза и взрывает хлопушку. Удивлению и радости женщины не было предела. Ее эмоции запечатлели на видео.

Под роликом свои комментарии оставили известные футболисты. Среди них игроки сборной Норвегии и Турции.

Отметим, что Матиас Норманн в последнее время самый обсуждаемый спортсмен Ростовской области. О его переходе говорят все отечественные и многие зарубежные СМИ. Одни считают, что он покинет донской клуб этим летом, другие сулят ему продолжение карьеры в составе "желто-синих". Сам игрок восстанавливается после операции, которую сделал, получив серьезную травму.

Фото: соц. сети мамы футболиста Моники.

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