Всемирный день блондинок на Дону: любуемся самыми яркими героинями праздниками

Дарья Карпина, Виктория Лопырева и Ксения Песьякова. Фото: соц. сети

Сегодня, 31 мая, во всем мире отмечают День Блондинок. Ростовская область знаменита красотой девушек, среди которых особое место занимают "светлые" дамы. Мы решили вспомнить, кто из женщин, героинь праздника, выделяется больше остальных. Нельзя не вспомнить про наши знаменитые персоны, которые радуют широкую аудиторию не только своей красотой, но женственностью и природной харизмой.

Говоря о донских красавицах, нельзя не упомянуть супругу главного тренера ФК "Ростов" Дарью Карпину. Жена наставника донской команды появляется на публике всегда в разных образах. Неизменными остаются только ее шикарные, белые волосы. Мать троих детей за последние несколько лет меняла свою внешность до неузнаваемости. Эти были и короткие стрижки с ярким макияжем и длинные локоны, как сейчас.

Карпина. Фото: соц. сети

Еще одна футбольная красавица - супруга вратаря "желто-синих" Ксения Песьякова. Она прославилась не столь своей обворожительной внешностью, сколько преданностью по отношению к мужу. Девушка вместе с двумя детьми часто присутствует на важных матчах и заряжает супруга на выдающаяся игру.

Песьякова. Фото: соц. сети

Еще одна звезда Дона - Виктория Лопырева. Женщина воспитывает маленького сына, занимается благотворительностью и не забывает о себе. Ее социальные сети пестрят шикарными фотографиями. Молодая мама не стесняется позировать на камеру в самых откровенных образах.

Лопырева. Фото: соц. сети

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