"Мы - пример": в День защиты детей ростовские знаменитости высказались на тему праздника

Костенко, Новосельцева и Карпина. Фото: соц. сети

Сегодня, 1 июня отмечается международный праздник - День защиты детей. На тему знаменательного события высказываются высокие чины, музыканты, блогеры. В Ростове целый день проходят развлекательные мероприятия для малышей и родителей. Не остались в стороне и знаменитые уроженцы донской земли.

Известная телеведущая Виктория Лопырева призналась в своем инстаграме, что самое главное ее желание - чтобы все дети чувствовали себя любимыми.

- Они должны жить без навязанных страхов и установок их родителей и давления социума. Чтобы имели возможность выбирать, кем быть и как жить, - написала Виктория.

Модель из Ростова, супруга известного футболиста Анастасия Костенко опубликовала целое сочинение на тему праздника. Мать двух девочек задалась и ответила на вопрос: как мы можем защитить своего ребенка?

- Сдать все анализы на этапе планирования, особенно на возможные генетические заболевания. Помнить, что весь этап взросления мы являемся примером. Быть снисходительнее к многоразовым «почему, зачем, для чего» и стараться на каждый детский запрос дать реакцию внимания и заботы, - написала Костенко.

Не оставила без внимание праздник и супруга главного тренера ФК "Ростов" Дарья Карпина. В свои годы она успела родить троих детей и не понаслышке знает, что такое ответственность перед подрастающим поколением.

- Пусть каждый маленький человечек на земле будет окружен любовью, заботой и вниманием, - оставила короткое сообщение Дарья.

Известная на всю страну баскетболистка Екатерина Новосельцева в честь праздника поделилась своим взглядом на современных детей. Она рассказала о своем маленьком сыне и отметила, что День защиты детей - один из самых важных праздников.

- Наблюдаю за ним и понимаю, что малыши такие же нежные, так же требуют тепла и заботы, и так же легко могут обрасти сорняками предрассудков, комплексов и страхов, стоит только ненадолго забыть за ними ухаживать, - пишет Новосельцева.

- Иногда замечаю уже во взрослых людях травмы и блоки, явно тянущиеся из детства и переживаю, что случайно оставлю такой же отпечаток на Тео, поэтому всегда стараюсь обдумывать слова, которые произношу.

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