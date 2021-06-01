Ливень в Ростове затапливает микрорайоны города в первый летний день

Ростов топят дожди. Фото: Анна Шиляева

В донской столице снова начался сезон дождей. Стоит отметить, что для Ростова такая погода в начале лета нетипична. Столбики термометров за окнами показывают +15...+17 градусов и к этому еще и поливает проливной дождь с сильным ветром. Именно поэтому горожанам пришлось отправляться на работу, "вооружившись" зонтиками и надев осенние куртки и резиновые сапоги.

Многие районы города уже практически поплыли, так как работа ливневых канализаций в городе оставляет желать лучшего. Труднее всего приходится жителям низинных частей города, так как все потоки воды с центральных улиц устремлены именно в их сторону. Автомобилистам в такую погоду тоже нелегко, так как им приходится преодолевать прямо-таки маленькие озера и они рискуют среди них не заметить какую-нибудь глубокую яму и угодить в нее колесом. В особенности, это касается тех водителей, которые не знают ростовские дороги, как свои пять пальцев.

Проливной дождь в Ростове Фото: "КП" Архив

Также отметим, что донские спасатели в связи с ухудшением погоды передали штормовое предупреждение на ближайшие три дня. По данным Росгидрометцентра, в городе ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром со скоростью 20-23 метра в секунду, а в отдельных районах области очень сильные дожди, сильные ливни. Ростовчанам посоветовали по возможности не выходить на улицу, а также быть осторожными и при парковке машин - не стоит оставлять их прямо под линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

Ливень не сильно повлиял на движение машин по городу. Заторы на дорогах оцениваются в стабильные для ростовского утра 6-7 баллов. Наибольшие затруднения на въезде в микрорайон Воеенвед, а также в северной части города. Автомобилистам придется постоять в плотном потоке на улицах Доватора, Вавилова, Дачная, Особенная, Тарновского-Терлецкого, Шеболдаева, а также на проспекте Космонавтов. Трудности также есть на улицах Менжинского, Особенная, Вятская, Киргизская и Троллейбусная.

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