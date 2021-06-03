Мат и бесконечные звонки с угрозами: на Дону агрессивных коллекторов поставили на место

Коллекторы не имеют права звонить больше 8 раз в месяц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области приостановили работу коллекторского агентства, сотрудники которого угрожали должникам. Чтобы вернуть долги на сумму больше миллиона рублей, они обрывали людям телефоны, матерились в трубку, обещали расправиться с теми, кто не погасит займы.

Как сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов, на организацию поступали многочисленные жалобы от испуганных жителей.

Изучив обращения, сотрудники ведомства составили административный протокол и направили дело в суд. На заседании подтвердилось явное нарушение закона, регулирующего правила возврата просроченных задолженностей. В результате, коллекторскому агентству присудили штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом с донских жителей они пытались взять более миллиона.

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ

Несмотря на наказание, звонки людям продолжились. Один из должников написал повторную жалобу, в которой рассказал, что по телефону его, якобы, стали оскорблять и угрожали расправой. Приставы провели дополнительное расследования и выяснили, что коллекторы использовали номера, не принадлежавшие их компании. Вышибалы считали, что если будут звонить с "левых" телефонов, об их работе никто не узнает.

Повторное рассмотрение дела в суде поставило, если не точку, то жирную запятую в этом беспределе. Агентство, донимающее должников, закрыли на месяц. Теперь оно не сможет работать не только в Ростовской области, но и в десятках других регионов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗВОНЯТ?

К слову, если коллекторы одолевают вас настойчивыми звонками, смело обращайтесь с жалобой к судебным приставам. Только помните, чтобы доказать «телефонную атаку», необходимо хотя бы взять трубку и сказать: «Алло». Тогда звонок сохранится в истории. А еще лучше – поговорить с агентством и записать разговор на диктофон.

В таком случае диалог можно приобщить к материалам дела. Главное помните, коллекторы не имеют права звонить больше одного раза в сутки, больше двух раз в неделю и больше восьми раз в месяц. А вот, если речь идет еще и об угрозах, то тут можно смело писать заявление в полицию.

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