Новости Ростова-на-Дону на 4 июня 2021: власти рассказали, когда мост на улице Малиновского откроют для автомобилей

Мост для автомобилистов откроют летом. Фото: пресс-служба городской администрации

Новости Ростова-на-Дону на 4 июня 2021 — подборка от «КП-Ростов». Рассказываем, что произошло в донской столице и Ростовской области за сутки.

Движение по мосту на улице Малиновского откроют для автомобилей к 30 июня. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, на мосту смонтировали пролетное строение. В ближайшее время рабочие приступят к устройству проезжей части.

Предпроектные работы по созданию линии скоростного трамвая оценили в 253 миллиона рублей. В администрации уточнили, что это пока предварительная сумма, обозначенная потенциальными подрядчиками. Компания, которая займется проектной документацией, пока не определена.

До конца года в Ростове-на-Дону планируют заменить 40 остановок. Новые комплексы появятся в Железнодорожном, Советском, Первомайском и Пролетарском районах. Напомним, в прошлом году установили 127 остановок.

Губернатор предложил оборудовать обход Аксая съездом к станице Старочеркасской. По словам Василия Голубева, сделать это нужно потому, что станица обладает большим туристическим потенциалом. Напомним, строительство дороги-дублера М-4 «Дон» — в обход Аксая — планировалось завершить в 2024 году.

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