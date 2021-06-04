Спасение Дона и создание зеленого каркаса: председатель областного Заксобрания рассказал об экологии в регионе

Председатель областного Заксобрания Александр Ищенко в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" рассказал об экологии в регионе. Фото: Артур Селимов

Главным событием в политической жизни нашей страны в прошлом году стали поправки в Конституцию. Многие из них затронули неотъемлемую составляющую, касающуюся каждого, – экологию и окружающую среду. По каким правилам будет жить наш регион в свете поправок в главном документе страны и как это отразится на природе региона, рассказал в эксклюзивном интервью радио «КП-Ростов-на-Дону» председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.

Александр Ищенко рассказал о мерах по спасению Донского бассейна. Фото: Артур Селимов

ДОН – ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН

- Александр Валентинович, на сегодняшний день специалисты бьют тревогу по поводу состояния реки Дон. В то же время Вы один из первых подняли в нашем регионе эту проблему. Давайте начнем беседу с этого?

- Ровно 11 месяцев назад были приняты важнейшие изменения в основном законе нашей страны. Среди блока принципиальных поправок были те, которые непосредственно затрагивают ответственность государственной власти за состояние экологии и окружающей среды. Конституция дополнилась несколькими нормами, которые возлагают обязанность на правительство РФ создавать благоприятные условия жизни людей, снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальное природное разнообразие. Конституционная норма правильная, но, пока она не начнет применяться в жизни, это остается только благим пожеланием. Но это пожелание появилось в таком четком нормативном предписании впервые, никогда ранее в высшем документе страны таких жестких, ясных, конкретных норм не было.

И мы видим, что с момента принятия этих поправок они уже сегодня меняют качество работы органов государственной власти в этой сфере. Что касается нашего региона, то главная проблема - это будущее реки Дон и конкретно Цимлянского водохранилища, поскольку качество работы Цимлы определяет качество жизни всех тех миллионов людей, которые живут в нижнем течении реки.

- Как давно ситуация с Донским водным бассейном стоит остро?

- Острота ситуации нарастает год от года. С 2007 года фиксируется особое напряжение. А в 2020-м водонаполнение Дона было уже на уровне 33% от нормы. Вы только вдумайтесь в эти цифры! Двух третей воды сегодня нет!

Конечно, мы начали бить тревогу давно. Первые задачи, которые депутаты формулировали и перед собой, и перед федеральными органами власти, были озвучены в 2015 году. С нашей стороны были подготовлены предложения федеральным отраслевым министерствам. Но, к сожалению, работа не вылилась в принятие нормативного документа. А, как известно, если нет юридически значимого решения, нет и действий. И поэтому в 2020 году глава Ростовской области вновь вернулся к этой теме на встрече с губернатором Волгоградской области. И, опираясь на поправки в Конституцию, они сформулировали задачу восстановления водности бассейна реки Дон.

Парламентарии много времени уделяют вопросам экологии и окружающей среды. Фото: Артур Селимов

«МЫ НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ У ВЛАДИМИРА ПУТИНА»

- Как в целом плохое состояние Дона влияет на жизнь региона?

- Под угрозу попадает мелиорация. Сокращается объем воды, направленный на сельское хозяйство. Сокращается период эксплуатации реки Дон как водного пути. Судоходство ограничено, что, в свою очередь, ведет к удорожанию стоимости товаров. И еще целый ряд других проблем.

В прошлом году эта проблема была озвучена губернатором перед лидером нашей страны. И мы нашли у Владимира Владимировича поддержку. Он дал поручение правительству, и в течение нескольких месяцев федеральные органы власти работали над предложениями.

В Ростовской области мы не можем сами решить эту проблему и даже выполнять какие-то действия. Реки – это федеральная собственность, как и гидротехнические сооружения. И их состояние, жизнедеятельность - зона ответственности Федерации. У региона нет соответствующих полномочий и финансовых ресурсов. Поэтому важно было привлечь внимание высших органов власти к этой проблеме. И нам это удалось. Была встреча губернатора с Президентом. Потом Василий Юрьевич встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Проблема Дона была поставлена и перед председателем Правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным.

И вот уже после поручения премьер-министра в течение двух месяцев был выработан документ, который в конце мая мы обсуждали в Ростове, пригласив сенаторов, федеральных министров, руководителей ведомств. И сегодня у нас появилась надежда на то, что проблема реки Дон начнет решаться в ближайшее время.

Председатель Заксобрания уверен, что каждый из нас должен бережно относиться к родной земле, которая дала нам жизнь. Фото: Артур Селимов

ЦЕНА ВОПРОСА

- Уже есть представление, какая сумма потребуется на спасение Дона?

- Да. Сумма огромная. Минимальный набор мер на семь лет оценивается более чем в сто миллиардов рублей. Основные деньги – федеральные. Но есть и областные, внебюджетные источники, но это - детали. Уже подготовлена дорожная карта по оздоровлению Дона. Конечно, как обычно, финансисты говорят: «Слишком дорого, денег нет». Да, очевидно, что задач много, а финансовый ресурс ограничен. Но поправки в Конституцию дали нам возможность говорить о том, что это наша конституционная обязанность – сохранять Дон и не только его.

Ведь есть же федеральные программы сохранения Байкала, Волги. И они уже работают. Мы видим, что, как только реализуется федеральная программа, то сразу закрываются вредные производства, строятся очистные сооружения, ливневки. Донские парламентарии настаивают на федеральной целевой программе оздоровления реки Дон и рек, входящих в Донской бассейн. Но нам важно начать хотя бы с малого.

- А какие конкретно шаги необходимо сделать для спасения Дона?

- Нужно расчищать русла рек, питающих Дон, снимать загрязнительные источники. Как выяснили специалисты, даже не канализация и сточные воды - главные источники загрязнения реки. Это диффузное наполнение свалок, тех объектов, которые не эксплуатируются.

Все это негативно влияет на состояние Дона и ведет к сокращению количества рыбных ресурсов. Засаливается Азовское море. Так, впервые в прошлом году достигнут максимальный уровень солености в Азовском море.

Если мы не предпримем срочных мер, то уйдет рыба, которая сотни лет нерестилась в Дону, росла, была источником жизни людей.

Мы все осознаем сложность этой ситуации. Нам очень помогает наш сенатор от Ростовской области, первый заместитель Совета Федерации Андрей Владимирович Яцкин. Его, можно так сказать, железной рукой продвигается и программа по спасению Дона, и дорожная карта. Я уверен в том, что в ближайшее время мы сможем переломить ситуацию в пользу нашей реки и жизни нашей области в целом!

- Александр Валентинович, такое ощущение, что передо мной сидит не только председатель Заксобрания, но и специалист-эколог с огромным стажем!

- Если вы думаете, что это мои знания, то вы заблуждаетесь. Наши депутаты не являются ни гидрологами, ни экологами. Но мы все – жители Ростовской области! У нас здесь дети, мамы, папы, друзья. Мы все здесь живем и все заинтересованы в том, чтобы качество жизни не ухудшалось, а улучшалось! Поэтому депутаты Заксобрания погружались в содержание проблем, связанных с экологией Донского бассейна, привлекали к работе экспертов, чьи знания становятся уже не только нашими знаниями, но и ориентирами для политических решений.

Александр Ищенко рассказал о зеленом каркасе вокруг Ростова. Фото: Артур Селимов

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС – ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА

- Насколько мне известно, в регионе есть и другая экологическая проблема, связанная с лесными насаждениями. Ведь уже давно идет разговор о создании зеленого каркаса вокруг Ростова. Прорабатывал ли эту тему донской парламент?

- Конечно. Когда вышел федеральный закон о зеленом каркасе вокруг крупных городов, мы одни из первых подняли этот вопрос. Для нашего южного региона это особенно важно.

У нас пустынная степная зона, зелени мало, деревья растут сложно. Еще в 2019 году депутаты донского парламента приняли решение о создании зеленого каркаса в регионе. Но это все требует времени. Вначале необходимо создать документ, затем поставить на учет эти земли и только потом предусмотреть финансирование. Депутаты Заксобрания предусмотрели для создания зеленого каркаса 9,5 тысячи гектаров. Соответствующее министерство обратилось для регистрации земли в Единый государственный реестр и получило отказ.

- А с чем связана такая реакция Госреестра?

- Дело в том, что один федеральный закон противоречит другому. Парламентарии обратились в суд, и одна из инстанций - областной Арбитражный суд - признала отказ незаконным. Но мы понимаем, что судиться постоянно невозможно. Просто тогда задача по созданию зеленого каркаса не будет выполнена никогда! Проблему надо было решать в другой плоскости - в законодательной. Устранять нестыковку в законе. Поэтому для урегулирования этого вопроса на федеральном законодательном уровне мы обратились к федеральному парламенту, и соответствующие решения были приняты Федерацией.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ЛЕСОПОЛОС

- Это еще одна хорошая новость. А что дальше?

- Теперь должны быть сняты все бюрократические препоны. После того, как земли будут зарегистрированы, можно будет выделять деньги из бюджета для того, чтобы высаживать деревья, формировать зеленый каркас. Отмечу, что он частично существует. Это же не что-то новое, мы не на пустом месте это создаем.

Вокруг Ростова часть зеленых насаждений есть, но нужны ресурсы, чтобы этот каркас был полноценным. И тут вопрос зеленого каркаса напрямую связан с другой проблемой - с лесозащитными полосами.

- Поясните, каким образом?

- Наш регион – сельскохозяйственный, каждый житель области, хотя бы раз ездивший по областным дорогам, видел, что вдоль трасс везде растут зеленые насаждения. Это лесозащитные полосы, которые были созданы еще в 40-50 годы. Они берегли землю от ветровой эрозии, добавляли урожай. А после того, как распался Советский Союз и Российская Федерация заявилась как новое государство, началось масштабное переустройство. В декабре 1991 года был издан президентский указ о разделе земель сельхозназначения. И так получилось, что лесозащитные полосы не попали ни в какую категорию. Они оказались юридически подвешены, их не было в законодательном документе. Свой статус лесозащитные полосы не имели 23 года.

- И к чему это привело?

- Там, где землепользователь - ответственный, рачительный хозяин, ухаживающий за лесополосами, их состояние оставалось и остается хорошим. А там, где барыши застилали землепользователю глаза, лесополосы просто умирали.

Здесь хочу подчеркнуть еще один важный момент: даже рачительный землепользователь мог быть оштрафован в том случае, если он тронет лесополосы, так как они являлись федеральными землями.

В связи со всем вышесказанным еще в 2014 году Законодательное собрание РО ставило перед Федерацией этот вопрос. В 2017 году поменялось федеральное законодательство, нашу инициативу поддержали, решение приняли, отдали земли нам, но не было подзаконного акта федерального Минсельхоза, он появился только в декабре 2019 года.

Поэтому в областную собственность лесополосы мы можем забрать только сейчас. Затем необходимо будет провести их инвентаризацию и только потом передавать дальше в аренду землепользователю. Но это опять требует времени, денег и колоссального количества ресурсов.

Сейчас донские парламентарии вышли на решение этой проблемы. 10 июня депутаты должны принять областной закон, в котором будет указано, какое конкретно ведомство и за что отвечает, а также расписаны все полномочия. И уже с бюджетного цикла 2022 года приступим к финансированию восстановления лесополос там, где они утрачены. Мне кажется, если эти комплексные решения в сфере экологии будут реализовываться так, как планируем, то это серьезно повлияет на качество жизни.

От лица редакции директор Ростовского филиала АО ИД "Комсомольская правда" Елена Соболева сделала Председателю Заксобрания Александру Ищенко. Фото: Артур Селимов

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ И РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

- А как, например, ситуация с лесополосами вдоль сельхозугодий повлияет на жизнь мегаполиса? Можете привести конкретные примеры?

- Конечно. Помните, в 2020 году была пыльная буря? Не было видно соседней машины на дороге или соседнего здания. Понятно, пыльные бури напрямую не связаны с состоянием наших лесополос, но, если бы их не было вовсе, последствия и объемы пыльных бурь были бы гораздо хуже. Наша задача в том, чтобы возродить то, что было, и добавить к этому новое. Но есть еще один вопрос: как мы, граждане страны, относимся к природе и окружающей среде?!

- Вы хотите сказать, что экология начинается даже не с узаконивания лесополос, а с человека, с таких мелочей, например, как то выбросил ты мусор или нет?

- Без сомнения. Вот скажите мне, Володя (обращается к нашему радиоведущему, - прим. ред.), а вы как собираете дома мусор? Вот я уже три года - раздельно. Это вообще не проблема. Просто надо поменять к этому отношение, представить себе, что, выбрасывая мусор, ты делаешь это на своей земле, на земле, которая дала жизнь. В Ростовской области все есть для раздельного сбора мусора, для его переработки. Необходимо только желание. Но для этого нашим детям с раннего возраста надо вкладывать правильное отношение к природе и окружающей среде. Поэтому требуются новые образовательные программы и закон об экологическом воспитании, и мы его обязательно разработаем.

Гость нашей радиостудии на память о себе оставил автограф. Фото: Артур Селимов

ЭФИР "КП"

Председатель донского парламента: о будущем реки Дон, зеленом каркасе вокруг Ростова, экообразовании и раздельном сборе мусора (слушать)

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