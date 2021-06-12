"12 лет в радости и горе": Ростовчанин Баста отметил годовщину свадьбы

Василий и Елена. Фото: соц. сети героев публикации

Накануне, 11 июня, известный на всю страну музыкант из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, он же Баста, отметил годовщину своей свадьбы. Ровно 12 лет назад он женился на Елене Пинской. Супруги опубликовали на своих страницах в инстаграме совместные фотографии и поделились мыслями на счет столь долгой совместной жизни.

Первой высказалась жена музыканта. Под постом с черно-белым снимком она написала классическое высказывание: "12 лет в радости и в горе, в бедности и в богатстве, в болезни и в здравии. Вася, люблю тебя", - призналась женщина.

Следом она показала, как Вакуленко поздравил ее со знаменательной датой. В историях появилось несколько видео, на которых подписчики увидели несколько десятков букетов с красными и белыми розами. Далее последовала фотография 2009 года, где она вместе с будущем мужем венчается в церкви, держа в руках свечку. Третий снимок перенес подписчиков звездной жены в настоящее время. Елена показала свою младшую дочь Василису, намекнув, как сильно она похожа на отца.

Фото: соц. сети героев публикации

Не остался в стороне и сам Баста.

- 12 лет испытаний, счастья и любви. Спасибо тебе, моя любовь, - оставил короткое сообщение музыкант.

Напомним, супруги Вакуленко привели на свет двух девочек. Старшая Мария, которой в этом году исполнится 12 лет, уже интересуется музыкой, творчеством и даже успела стать звездой, выступая с отцом в спорткомплексе Олимпийский. Ее сестре Василисе 8 лет. Подписчики пары, как один, сходятся во мнении, что она очень похожа на своего отца.

Василий и Елена обвенчались в церкви. Фото: соц. сети героев публикации

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