«Светлая память»: Алана Мамаева высказалась о трагедии в семье

Мамаева решила поддержать бывшего мужа. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Алана Мамаева подтвердила, что отец ее мужа Павла ушел из жизни. Жена футболиста рассказала о трагедии в семье в своем «Инстаграме».

— Вчера ушел из жизни папа Паши. Светлая память скорбим, — написала Мамаева.

Подписчики принесли соболезнования Мамаевым. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Она уточнила, что прощание с Константином Мамаевым пройдет 5 июня. Причины смерти не сообщаются.

Напомним, Константин Мамаев был одним из тех, кто поддерживал Павла Мамаева во время судебного процесса по делу о хулиганстве. Отец футболиста даже принес публичные извинения за поведение сына. Тем не менее в мае 2019 года Мамаева и еще одного футболиста Кокорина приговорили к реальному сроку — к году и шести месяцам и году и пяти месяцам лишения свободы, соответственно.

Недавно Павел Мамаев снова привлек внимание прессы. В марте супруга Алана Мамаева обвинила его в измене. Супруги не смогли разрешить конфликт и в итоге почти через месяц развелись. В связи с кончиной близкого человека, Алана Мамаева, судя по всему, решила на время забыть об обидах и поддержать бывшего супруга.

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