"Назад дороги нет": Алана и Павел Мамаевы официально оформили развод

Алана и Павел Мамаевы оформили развод. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм Фото: Соцсети

Скандальная пара - футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев и его супруга Алана в пятницу, 23 апреля, официально оформили развод. Об этом сообщила экс-супруга спортсмена в своем аккаунте в соцсети Инстаграм, свою сторис она сопроводила говорящей фразой: "Назад дороги нет".

Брак звездной пары был расторгнут по решению суда. Теперь ростовский футболист официально снова стал холостяком. Заседание суда состоялось в Ростове-на-Дону, куда пара перебралась в прошлом году после того, как Павел подписал контракт с "Ростовом". Разбирательство прошло абсолютно спокойно, бывшим супругам теперь только осталось решить вопросы по разделу имущества, а также об опеке над их общей дочерью Алисой и алиментах.

Поводом для развода пары якобы стала измена Павла, которую он провернул во время своих спортивных сборов в Испании. После этого в семье футболиста произошло очень много событий. Сначала Алана раскрыла все данные предполагаемой любовницы мужа, девушка обрушилась на законную супругу с упреками. Потом испанка сообщила, что беременна от Павла. Это стала последней каплей для Аланы, которая во всеуслышание заявила о разводе.

Но чуть позже Алана отметила, что всегда будет поддерживать хорошие отношения с мужем и предоставит ему общение с детьми в любое время дня и ночи. Да и раздел имущества не планировался. Девушка после этого провела множество прямых эфиров, во время которых сообщала, что у Павла нет ни единого шанса на возвращение, а после сегодняшнего дня и подавно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развод Павла и Аланы Мамаевых: жена футболиста не ждет алиментов.

Стало известно, на каких условиях пройдет развод Павла и Аланы Мамаевых.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.