Валерий Карпин порадовал жену в постели

Валерий Карпин сделал приятное жене. Фото: аккаунт Валерия Карпина в Инстаграм

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин решил порадовать свою жену в постели с самого утра. Результат своих стараний он опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Карпин явился в супружескую спальню с голым торсом и подносом с завтраком в руках. Накормить свою супругу Дарью он решил аппетитным салатом, судя по всему, с красной рыбой, яичницей с беконом, круассаном и кофе с молоком.

- Завтрак в постель. Типа идеальный муж, - подписал снимок Валерий Карпин.

Подписчики тут же бросились комментировать джентльменский поступок тренера донского клуба. И самое удивительное, что он активно отвечал на комментарии. Одному из своих поклонников Карпин в шутку заметил, что якобы нес завтрак себе, а Даша все отобрала, а затем отметил, что есть в нем частичка подкаблучника.

"Завтрак себе, поцелуй жене", - написал один из подписчиков.

"И завтрак, и поцелуй, все ей, любимой. А сам на голодном пайке", - отшутился Карпин.

Карпин накормил жену завтраком. Фото аккаунт Валерия Карпина в Инстаграм

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