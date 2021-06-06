Ливни и град: еще одна грозовая неделя ожидает ростовчан

Еще одна дождливая и холодная неделя ждет ростовчан Фото: "КП" Архив

В донской столице местных жителей ожидает еще одна дождливая неделя. Горожане по утрам вновь будут облачаться в куртки и осенне-весенние ботинки.

В первой половине недели воздух в дневные часы будет прогреваться не более, чем до +21 градуса. А ночью и утром столбики термометров и вовсе будут замирать на отметке в +13...+15 градусов. С самого раннего утра и до позднего вечера в Ростове без перерыва будут идти проливные дожди с грозой и градом, к счастью, ветер подует с юго-запада и будет не очень сильным, его порывы временами будут достигать 12 метров в секунду. Самый сильный дождь синоптики прогнозируют на вторник.

А во второй половине недели немного потеплеет. Температура воздуха в светлое время суток поднимется до +24...+25 градусов. А ночью и утром будет составлять +15...+17 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-запада, но немного стихнет, порывы его будут достигать семи метров в секунду. А вот дождь так и не прекратится, он по прежнему будет поливать круглыми сутками.

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