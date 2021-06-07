Родители в шоке: в ростовскую школу на Суворовском набрали 19 первых классов

Местные застройщики обещают новые учебные заведения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Единственная школа в Суворовском - № 75 - не справляется с наплывом учеников. В одно единственное в микрорайоне учебное заведение набрали 19 первых классов, в каждом из которых будет учиться примерно по 40 человек. Это 760 (!) семилетних детей. Об этом одна из мамочек рассказала в сети Интернет.

В социальных сетях, посвященных родном району, обеспокоенные таким положением дел родители думают, как привлечь внимание к проблеме. К качеству образования, когда в классе одновременно сидит такое количество детей, возникают вопросы. Один преподаватель с трудом справится с четырьмя десятками школьников. Не говоря уже о том, чтобы донести до каждого учебный материал. Таким образом, в 2021 году первый класс расширится до буквы "С".

Школу построили летом 2019 года. Она была рассчитана на 1340 учеников, но сейчас переполнена. Планируется, что с сентября там будут учиться почти 4 тысячи детей. Есть вероятность, что администрации учреждения придется открывать дополнительную 3-ую смену. Это при том, что федеральные власти постоянно говорят о необходимости оставить в школах только одну.

Еще одна сложность - необходимо набирать больше персонала, который будет оставаться в заведении допоздна. Чего уж говорить о детях, ведь зимой им придется возвращаться домой по темноте. Такое положение дел не устраивает родителей. В социальных сетях люди организовали целое движение, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Люди говорят о необходимости строительства еще одной школы, чтобы снизить нагрузку на существующую.

Более радикально настроенные жители призывают своих соседей писать жалобы в прокуратуру. По их мнению, власти города незаконно выдавали разрешения на строительство новых домов в Суворовском, не подумав об отсутствии социальной инфраструктуры.

Местный застройщик обещает, что в ближайшие несколько лет в районе появится три новые школы. Учебные заведения № 1 и № 2, рассчитанные на 1200 и 1600 человек, построят в период с 2022 по 2024 год. А № 3 (на 850 детей) - с 2025 по 2027 год.

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