«Осторожнее с желаниями»: красавица Виктория Лопырева рассказала как пережить ретроградный Меркурий

Модель рассказала, что делать для того, чтобы не чувствовать негативного влияния расположения планет. Фото: страница Instagram героя публикации.

Модель и телеведущая Виктория Лопырева не отстает от модных тем и дает рекомендации своим подписчикам как пережить период ретроградного Меркурия. Красавица родом из Ростова порадовала эстетов, сопроводив текст свежего поста на своей страничке в Instagram фото в волнующем боди нежного телесного цвета.

- Второй день странное настроение. Кто-то говорит про ретроградный Меркурий, кто-то про коридор затмений. Мне, вообще, кажется, что причины в другом. Но только я могу зайти в «Настройки» и выбрать те параметры, которые вернут меня в ресурсное состояние. Как? Тренировки для ума, - пишет модель в своем аккаунте.

Звезда уверена, что силой мозга можно запрограммировать не только хорошее настроение на день.

«Вау, богиня!» - так комментируют фото в волнующем боди телесного цвета поклонники Виктории. Фото: страница Instagram героя публикации.

Подписчики поддержали Викторию: «Согласен на все 100. Наше состояние зависит только от нас самих!», «Главное - порядок в голове».- Мы сами можем выбирать о чем думать. Более того, уже точно ясно, что мозгу все равно - происходит ли что-то на самом деле, или вы прокручиваете свой фильм в своём воображении и искренне верите в него, то ваш мозг обязательно сформирует вашу реальность. Именно ту о которой вы мечтаете! - рассказывает красавица. - Мечтать правильно - это тоже искусство! И формулировать свои мечты и желания нужно с особой осторожностью - они ведь сбываются …

Но большинство читателей, как обычно, не могли не оставить восхищенных комментариев в адрес фото: «Красотка ты огненная!», «Вау, богиня!», «Сексуальность зашкаливает!».

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