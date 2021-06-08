Все решилось в последний момент: ростовчанка Алла Манилова прошла в финал всероссийского вокального телепроекта «Новая Звезда»

Алла Манилова представляет Ростовскую область на всероссийском вокальном конкурсе на телеканале "Звезда". Фото: личный архив героя публикации.

26-летняя ростовчанка Алла Манилова представляет Ростовскую область на всероссийском вокальном конкурсе, который проводит телеканал «Звезда». В проекте участвует по одному представителю от каждого из 85 субъектов страны. Жюри круто обошлось с нашей участницей, и до последнего зрители и певица оставались в неведении — попадет в финал или нет. Как всё решилось, - солистка ростовского джаз-оркестра им. Кима Назаретова, магистр Ростовской государственной консерватории рассказала «КП — Ростов-на-Дону».

Гордой поступью на головокружительной высоты шпильках ростовчанка вышла на сцену. Своим стильным и зажигательным исполнением знаменитой композиции «Ain’t Nobody» Алла Манилова заставила зал пританцовывать, а члена жюри Юлию Савичеву — даже подпевать.

Это был шестой этап конкурсных прослушиваний, где у нашей землячки просто не было шансов на вылет. Но вот жюри подводит итоги: Юрий Николаев, Зара, Юлия Савичева отдают ей свои голоса, а Максим Дунаевский оказывается недоволен техническими моментами и забирает — у ростовчанки 20 баллов, и остается 80 из ста возможных.

- Это была колкая ситуация: к концу эфира нас оказалось трое — участников, набравших по 80 баллов. Это высокая оценка, но и с ней решением жюри я выбыла из борьбы. Только через неделю стало известно, что в финал возьмут еще двух человек из тех, кто сначала не прошел. Спустя еще неделю, на концерте 5 июня, после бурных обсуждений и учитывая реакцию зала жюри объявило мое имя, - вспоминает Алла.

- Это уникальный проект. На нем ты выступаешь не сам за себя, а представляешь свой регион — это ответственно и волнительно. Несмотря на высокий уровень исполнителей, конкуренция особо не чувствуется, - Алла сравнивает дружную атмосферу с вокальным лагерем. Артисты живут в одном месте на протяжении двух недель, пока готовят шоу-программу. Как рассказала ростовская джазовая певица, номера участников настолько разные, что их сложно сравнивать — все в разной стилистике, так что жюри будет очень трудно выбирать.

Впереди — финал (13 и 14 июня в эфире канала «Звезда») и борьба за победу. Землячка же признается, что главной своей задачи она уже добилась.

- Участие в проекте — это, в первую очередь, получение классного опыта. Пережить такое для артиста - дорогого стоит. Это работа с огромной профессиональной командой, это московский уровень, это высокий профессионализм. Можно сказать, из нас делают конечный продукт в хорошем смысле слова — готовых артистов. Главная же моя задача — осветить свое авторское творчество в финале: исполню песню «Птицы», к которой написала слова, музыку и аранжировку, - поделилась Алла.

В планах у ростовской артистки - сделать шоу-программу своих авторских песен. В детали пока не посвятила, но надеется скоро порадовать зрителей.

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