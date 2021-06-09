Пляжный сезон открыт: где ростовчанам можно купаться

Ростовчане могут купаться на территории трех городских пляжей. Фото: Павел КЛОКОВ

Если в прошлом году из-за пандемии коронавируса властям пришлось закрыть для посещения городские пляжи, то в сезоне — 2021 такого запрета нет. Другое дело — лето пробуксовывает, дожди не дают прогреться воде. Но по прогнозам синоптиков, скоро в Ростов вернется привычная жара, и у водоемов снова будет аншлаг.

ГДЕ КУПАТЬСЯ МОЖНО

Итак, администрация города сообщает, что официально в Ростове открыты пляжи:

- «Дружба» по улице Капустина, расположен на реке Темерник,

- Зеленый остров на реке Дон (спуск по улице 29-я линия),

- Городской пляж на левом берегу Дона (улица Левобережная, 2).

Пляжи работают ежедневно, с 10.00 до 20.00 — в это время дежурят спасатели.

Перед началом сезона водолазы обследовали и расчистили дно. На каждом пляже есть медпункт, установлены раздевалки и биотуалеты.

Перед началом сезона корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» провел разведку, и подробно описал, какая обстановка на каждом из городских пляжей, насколько там будет комфортно отдыхать.

НЕ ЗАБЫТЬ БЫ НИЧЕГО

Сколько бы лет мы ни ходили на пляж, каждый раз в начале сезона что-нибудь да забудешь. «КП — Ростов-на-Дону» подготовила для вас чек-лист главных предметов, с которыми семейный отдых на пляже будет комфортным.

- Большой плед, чтобы поместилась вся семья.

- Крем с высоким солнцезащитным фактором. Взрослым — от 30 spf, детям и взрослым, которые быстро обгорают на солнце, — 50.

- Бальзам для губ с солнцезащитным фактором (помните, как сушит губы после пляжа?).

- Солнцезащитные очки.

- Шляпа, панама, косынка или бейсболка, чтобы защитить голову от солнца,

- Запасной купальник (плавки).

- Полотенце.

- Пляжный зонт (в идеале). Или располагайте покрывало в тени.

Дополнительно можно взять мяч, ракетки для пляжного тенниса, книгу или журнал — все, что сделает отдых интереснее.

Ежедневно на трех пляжах с 10.00 до 20.00 дежурят спасатели. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

ЧТОБЫ ОТДЫХ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В КОШМАР

На диких пляжах спасатели не подстрахуют и не спасут в случае беды. В администрации города напоминают элементарные правила безопасности поведения на воде. Купаться только в разрешенных местах и не купаться у обрывистых берегов с сильных течением или берегов заросших растительностью. Так, в мае 2020 года недалеко от пляжа на Северном утонули подростки — купались в неположенном месте.

Не лезть в воду в грозу и штормовую погоду. Не подплывать к проходящим судам и не взбираться на технические предупредительные знаки. Не нырять с лодок, обрывов и в незнакомых местах. Катаясь на лодках или катерах обязательно использовать спасательный жилет. Не оставлять детей без присмотра, в том числе на мелководье. И ни в коем случае не заходить в воду после употребления алкоголя.

Соблюдая эти элементарные правила, вы сохраните свое здоровье и жизнь.

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