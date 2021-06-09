Стрельба в центре Ростова-на-Дону 9 июня 2021: что известно о подозреваемом, хронология событий

В результате происшествия пострадал один человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельба в центре Ростова-на-Дону 9 июня 2021 — подробности происшествия. «КП - Ростов-на-Дону» рассказывает, что известно о событии к данному часу.

Стрельба произошла вечером на улице Пушкинской. Как рассказали очевидцы, между несколькими мужчинами завязался конфликт. Один из его участников начал стрелять по машине оппонентов — черной BMW. В результате пострадал один человек, с ранением бедра его доставили в больницу.

Подозреваемый скрылся с места происшествия на белой иномарке. В настоящее время его разыскивают полицейские. Известно, мужчине около 35 лет. Это высокий человек худощавого телосложения.

Кроме того, по данным источника, владелец той самой белой иномарки — злостный нарушитель ПДД. Так, за последнее время ему выписали более десяти штрафов за езду по выделенной полосе и превышение скорости.

Причины конфликта все еще неизвестны.

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