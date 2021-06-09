Пилот пострадал при посадке легкомоторного самолета в Ростовской области

В Ростовской области жестко приземлился легкомоторный самолет. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Он сел в высокой полевой траве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 9 июня, около девяти часов вечера в районе хутора Уютный Пролетарского района. В результате произошедшего пострадал один человек, это был пилот воздушного транспорта.

Пострадавшего госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Его доставили в Пролетарскую центральную районную больницу. В настоящее время информации о его состоянии нет.

Информация уточняется.

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Причиной посадки называют отказ двигателя самолета.