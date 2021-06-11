"Ростов" усилит Николай Комличенко из "Динамо"

Николай Комличенко. Фото: ФК "Ростов"

Состав футбольного клуба "Ростов" пополнил 25-летний игрок "Динамо" Николай Комличенко. Цвета подмосковной команды он стал защищать с 2019 года. Он принял участите в 38 матчах, отметился высокой результативностью, забив восемь голов.

В "Ростов" он перешел на правах аренды, но с правом дальнейшего выкупа. Комличенко признался, что донской клуб считает сильным и с хорошей внутренней организацией.

- Мои цели - играть, приносить максимальную пользу команде. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров, - прокомментировал Комличенко.

В "Динамо" не упустили шанс пошутить на тему перехода своего игрока в "Ростов": "Желаем Коле успехов в 28 матчах из 30", - намекнули на будущее противостояние в пресс-службе клуба.

Стоит отметить, что Комличенко до своего перехода в "Динамо" играл за чешский клуб «Млада Болеслав», за который провел 74 матча. За это время он забил 46 мячей и сделал 14 голевых передач. Кроме того, он выходил на поле и в составе сборной России. Всего за национальную команду провел три матча и забил один гол. По данным из открытых источников, на сегодня его трансферная стоимость - около 3,5 миллиона евро.

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