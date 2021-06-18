Кто, сколько и за что заплатит: подробно — об изменении тарифов на услуги ЖКХ в Ростовской области

Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов подробно рассказал о корректировке тарифов на коммунальные ресурсы. Фото: Кристина Круговых.

В студии Радио «Комсомольская правда» - руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов. Гость подробно рассказал о корректировке тарифов на коммунальные ресурсы.

ТАРИФЫ РАСТУТ, НО МОГУТ И СНИЖАТЬСЯ

- Алексей Владимирович, что вообще происходит ежегодно с тарифами, по какому принципу они изменяются?

- Не по принципу, а скорее по законодательству. Тарифы на коммунальные ресурсы рассчитываются на календарный год с 1 января по 31 декабря и могут изменяться в сторону снижения – с 1 января, а в сторону увеличения – только с 1 июля. Таким образом, рост тарифов на электроэнергию, тепло, газ, воду, ТКО происходит один раз в год.

- А почему все-таки ежегодно тарифы растут?

- Рост обусловлен, в основном, инфляционными процессами. По правилам регулирования при расчете тарифов должны учитываться индексы инфляции, определяемые ежегодно Правительством РФ. Да и высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства и низкий пока объем инвестиций в обновление фондов, также не способствует снижению стоимости коммунальных услуг. Ежемесячно РСТ собирает информацию по всем видам коммунальных услуг по 420 муниципальным образованиям области и проводим анализ роста платы граждан. Все тарифные заявки подвергаются тщательной экспертизе. В частности, при регулировании на 2021 год службой по тарифам было исключено 26 млрд рублей или почти четвертая часть экономически необоснованных затрат, которые заявили организации для включения в тарифы.

ТАРИФЫ: ЗА ЧТО И СКОЛЬКО?

- Алексей Владимирович, сколько будем платить конкретно по видам коммунальных ресурсов?

- Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июля на 3, 4% и составят: для городского населения в домах с газовыми плитами – 4,25 рубля за кВт/ч в пределах социальной нормы и 5,95 рубля за кВт/ч - сверх соцнормы. Для городского населения в домах с электроплитами – 2,98 и 4,17 рубля соответственно. Для проживающих в сельских населенных пунктах – 2, 98 и 4,17 рубля за кВт/ч.

Тарифы на газ для населения увеличатся на 3% . И на газ, и на электроэнергию тарифы устанавливаются едиными по Ростовской области и применяются во всех муниципалитетах без изменений.

- А что с услугами в сфере теплоснабжения и водоснабжения?

- Эти услуги в нашем регионе оказывают 224 организации. Всего на эти виды коммунальных ресурсов с 1 июля установлено порядка 900 тарифов. И величина этих тарифов в каждом конкретном случае зависит от состава оборудования, протяженности тепловых и водопроводных сетей, объема отпуска самого коммунального ресурса. Должен сказать, что в отдельных случаях тарифы на тепло и воду были снижены с 1 января. Максимальный рост тарифов на тепло и воду с 1 июля 2021 года в каждом случае для населения не превысит предельного индекса в размере 5,4 % по отношению к декабрю 2020-го.

- Плата за вывоз мусора также изменится. Сколько в среднем будет платить ростовчанин?

- Да, изменения произойдут. Замечу: плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами является расчетной величиной. То есть тариф на вывоз мусора можно рассчитать самому. Формула простая. Нужно тариф для населения, установленный РСТ, умножить на норматив накопления и разделить на 12 месяцев.

Получается, что для жителя Ростова-на-Дону с 1 июля плата за услугу по обращению с ТКО можно рассчитать следующим образом. В многоквартирном доме платят 448,82 рубля за кубометр, умножаем эту сумму на 3,08 кубических метров отходов в год и делим на 12 — получаем 115,2 рубля в месяц для одного жителя. В индивидуальном жилом строении: 448, 82 /куб.м. *3, 12 (куб.м. в год)/ 12=116, 69 в месяц для одного жителя.

- Алексей Владимирович, в отдельных случаях оплата коммунальных услуг занимает значимую долю в бюджете семьи. Особенно в зимний период да еще если это семья пенсионеров. Какие меры поддержки таких семей существуют в регионе?

- Прежде всего, это адресные социальные выплаты гражданам. В случае, если размер экономически обоснованных тарифов на холодную воду и водоотведение выше установленных в регионе критериев доступности, разницу стоимости можно возместить. При этом не обязательно ежемесячно ходить с заявлением в органы соцзащиты или МФЦ: такая выплата оформляется разово, и заявление можно подать и через сайт госуслуг. Также в регионе действуют выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если доля этой платы составляет более 20% от совокупного дохода семьи.

Кроме того, РСТ ежемесячно проводит мониторинг соблюдения установленных предельных индексов. Рост платы граждан за услуги ЖКХ строго ограничен и находится на личном контроле губернатора.

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