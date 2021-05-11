Василий Голубев пообещал, что тариф на капремонт не изменится

Тариф на капремонт в Ростове останется прежним
Фото: "КП" Архив
Василий Голубев в прямом эфире программы "О главном" пообещал жителям многоквартирных домов, что в нынешнем году тариф на услугу "Капитальный ремонт" изменяться не будет. Ростовчане, как и прежде, будут платить за нее 9 рублей 92 копейки за квадратный метр.
- Три года назад я пообещал, что никаких изменений по этому тарифу не будет. Их и не было. В начале года было принято решение о том, что мы еще на один год этот тариф сохраняем, - успокоил жителей многоквартирных домов Василий Голубев.
Стоит отметить, что за минувшее время были отремонтированы множество домов. Но еще большее количество до сих пор находится в очереди, кроме того, этот список постоянно пополняется. Но даже вне зависимости от этого, было принято решение - до конца года тариф не менять.
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Когда и насколько повысят тариф на капитальный ремонт в Ростовской области, обозначил Василий Голубев.
Запрет на увеличение тарифа действовал в регионе в течение трех лет.
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