Парень в наряде девушки из аниме появился в военкомате в Батайске

Трансгендерная девушка утверждает, что не успела поменять документы до призывной комиссии. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Ростовчане бурно обсуждают в соцсетях появление в военкомате девушки в белых чулочках и в юбке в стиле лучших времен группы «Тату». Как оказалось, по паспорту, это юноша, который пришел на призывную комиссию. Пока комментаторы разделились на хейтеров и сочувствующих, «КП — Ростов-на-Дону» поговорила с самой героиней.

ОКАЗАЛАСЬ РОМАНОМ

Фото 22-летней девушки, снятое в батайском военкомате, разлетелось по пабликам в соцсетях. А на снимке — парень в клетчатой розовой мини-юбке в складочку и милых белых то ли гольфиках, то ли чулках.

- Я пришла в военкомат, и призывники были удивлены. Никто не догадывался, что я трансгендерная девушка, пока не услышали мое имя по паспорту, - уверена собеседница «КП — Ростов-на-Дону». - Отнеслись ко мне нормально. Двум мальчикам я даже понравилась, но взаимностью им не ответила.

По словам Кейтлин, ее раньше всех позвали на комиссию, чтобы не создавать для нее лишних проблем и смущения. Может, кто-то из призывников сфотографировал единственного человека в юбке в военкомате. А пару дней назад Лис увидела, что ее фото разлетелось в соцсетях и активно комментируется в городских пабликах. Были и слова поддержки, и одновременно много обидных слов.

- Я рада, что есть добрые люди, которые не оскорбляют человека за личный выбор, а хейтеров я игнорирую и делаю вид, что их не существует! - говорит Кейтлин.

По словам Кейтлин, в военкомате к ней относились нормально и помогли избежать смущения. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

НЕ УСПЕЛА ПОМЕНЯТЬ ПАСПОРТ

Собеседница объясняет, что она вообще не должна была появляться на призывной комиссии.

- Попала в военкомат, потому что не успела пройти комиссию для получения справки на смену документов на женские.

По итогам комиссии, Романа признали не годным к службе в армии. Кейтлин этому оказалась очень рада.

- Я пацифистка и против самой армии, которая направлена на войну с другими странами, - объяснила свою позицию Кейтлин Лис.

Так что Кейтлин продолжит радовать подписчиков ее страницы в соцсети фотографиями в чулочках и милой прической. Зарабатывает на жизнь трансгендерная девушка программированием и хочет сделать мир лучше.

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