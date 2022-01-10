Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 января 2022: число заболевших увеличилось на 349 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 349 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 января 2022 - заразились еще 124 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 349 пациентов. Общее число зараженных составило 196 761.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 33,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,7% – от 46 до 65 лет; 16,6% – от 66 до 79 лет; 7,2% – старше 80 лет; 12% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 906 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 26 человек.

За сутки выздоровели 652 зараженных. За все время от ковида вылечились 178 760 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 17 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 60 до 89 лет и восемь мужчин в возрасте от 56 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 783 человека.

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