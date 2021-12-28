Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 декабря 2021: вирус обнаружили еще у 494 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 494 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 декабря 2021 - заразились еще 140 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 494 пациентов. Общее число зараженных составило 192 156.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,6% – от 46 до 65 лет; 12,8% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 12,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 361 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 27 человек.

За сутки выздоровели 511 зараженных. За все время от ковида вылечились 170 872 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 57 до 94 лет и семь мужчин в возрасте от 66 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 508 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021: опасный вирус подтвердился еще у 518 дончан.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021 года.