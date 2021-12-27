Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021: опасный вирус подтвердился еще у 518 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 518 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 27 декабря 2021 - заразились еще 143 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 518 пациентов. Общее число зараженных составило 191 662.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 40,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 15,1% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 7,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 429 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 30 человек.

За сутки выздоровели 733 зараженных. За все время от ковида вылечился 170 361 житель Дона.

Подтвердилась смерть 22 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 53 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 62 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 488 человека.

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