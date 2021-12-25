Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021: коронавирус унес жизни еще 24 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 552 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 декабря 2021 - заразились еще 157 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 552 пациента. Общее число зараженных составило 190 614.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,5% – от 46 до 65 лет; 15,9% – от 66 до 79 лет; 6,7% – старше 80 лет; 14% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 532 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 44 человека.

За сутки выздоровели 1 118 зараженных. За все время от ковида вылечились 168 695 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 24 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 54 до 93 лет и семь мужчин в возрасте от 62 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 443 человека.

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