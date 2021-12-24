Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 декабря 2021: коронавирус обнаружили еще у 521 дончанина

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 521 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 декабря 2021 - заразились еще 145 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 521 пациента. Общее число зараженных составило 190 062.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38% – в возрасте от 18 до 45 лет; 35,5% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 5,7% – старше 80 лет; 8,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 574 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровели 1 004 зараженных. За все время от ковида вылечились 167 577 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 57 до 83 лет и восемь мужчин в возрасте от 48 до 81 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 419 человека.

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