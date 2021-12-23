Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 декабря 2021: в регионе выявили еще 523 зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 523 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 декабря 2021 - заразились еще 149 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 523 пациентов. Общее число зараженных составило 189 541.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 31,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,8% – от 46 до 65 лет; 16,6% – от 66 до 79 лет; 6,2% – старше 80 лет; 14,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 728 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровели 1 007 зараженных. За все время от ковида вылечились 166 573 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 22 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 58 до 99 лет и десять мужчин в возрасте от 55 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 392 человека.

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