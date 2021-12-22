Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 декабря 2021: ковид подтвердился у 539 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 539 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 декабря 2021 - заразились еще 148 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 539 пациентов. Общее число зараженных составило 189 018.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 33,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% – от 46 до 65 лет; 15% – от 66 до 79 лет; 4,8% – старше 80 лет; 10% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 2 801 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 38 человек.

За сутки выздоровел 971 зараженный. За все время от ковида вылечились 165 566 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 19 женщин в возрасте от 58 до 96 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 370 человек.

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