Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 декабря 2021: число зараженных в сутки уменьшилось до 601 человека

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 601 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 декабря 2021 - заразились еще 154 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 601 пациента. Общее число зараженных составило 188 479.

Новые случаи выявили в 53 городах и районах области. Среди заболевших 34,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% – от 46 до 65 лет; 17,8% – от 66 до 79 лет; 6% – старше 80 лет; 7,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 809 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровел 701 зараженный. За все время от ковида вылечились 164 595 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 21 инфицированного. Это 12 женщин в возрасте от 34 до 86 лет и девять мужчин в возрасте от 44 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 335 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021: количество заболевших возросло на 629 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021 года.