Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021: количество заболевших возросло на 629 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 629 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 декабря 2021 - заразились еще 163 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 629 пациентов. Общее число зараженных составило 187 878.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34% – от 46 до 65 лет; 15,1% – от 66 до 79 лет; 7,2% – старше 80 лет; 7,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 2 855 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровел 721 зараженный. За все время от ковида вылечились 163 894 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 20 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 48 до 85 лет и шесть мужчин в возрасте от 46 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 314 человек.

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