Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 декабря 2021: вирусом оказались заражены еще 646 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 646 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 декабря 2021 - заразился еще 181 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 646 пациентов. Общее число зараженных составило 186 610.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 40% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,2% – от 46 до 65 лет; 15,6% – от 66 до 79 лет; 5,1% – старше 80 лет; 10,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 028 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 35 человек.

За сутки выздоровели 1 025 зараженных. За все время от ковида вылечились 162 250 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 24 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 51 до 84 лет и 12 мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 269 человек.

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