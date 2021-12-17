Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 декабря 2021: в регионе за сутки еще 655 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 655 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 декабря 2021 - заразились еще 180 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 655 пациентов. Общее число зараженных составило 185 964.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,8% – от 46 до 65 лет; 18,5% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 8,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 098 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровели 1 126 зараженных. За все время от ковида вылечились 161 225 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 39 до 86 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 76 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 245 человека.

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