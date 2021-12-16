Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 декабря 2021: количество зараженных ковидом в регионе возросло на 649 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 649 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 декабря 2021 - заразились еще 182 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 649 пациентов. Общее число зараженных составило 185 309.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 34,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,8% – от 46 до 65 лет; 17,6% – от 66 до 79 лет; 6,2% – старше 80 лет; 6,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 175 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 40 человек.

За сутки выздоровели 963 зараженных. За все время от ковида вылечились 160 099 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 14 женщин в возрасте от 41 до 83 лет и 13 мужчин в возрасте от 56 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 211 человека.

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