Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 декабря 2021: ковидом за сутки заразился еще 641 дончанин

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 641 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 декабря 2021 - заразились еще 183 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 641 пациента. Общее число зараженных составило 184 660.

Новые случаи выявили в 54 городах и районах области. Среди заболевших 36,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,4% – от 46 до 65 лет; 16,8% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 9,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 293 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человек.

За сутки выздоровели 816 зараженных. За все время от ковида вылечились 159 136 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 29 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 46 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 69 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 9 184 человека.

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